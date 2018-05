Espiao da Seleçao – vaga da Gol está mais concorrida que vestibular de Medicina

Lembra da vaga de ‘Espiao da Seleçao’, divulgada pela Gol no LinkedIn? A companhia aérea avisa que recebeu inscriçoes de 51.242 candidatos – relaçao candidato/vaga de 17.080, já que apenas 4 serao selecionados. Isso é bem mais do que a relaçao candidato/vaga do curso de Medicina da Unesp, por exemplo, que no ano passado foi de 266. Mais disputado também do que uma vaga no último concurso público para a Caixa Econômica Federal, em 2014 – para um cargo de nível superior, a relaçao candidato vaga foi de 2.483, 6 vezes menor do que a dos espioes da seleçao. As inscriçoes para ‘Espiao da Seleçao’ encerraram no último domingo, dia 13, e a 2ª fase acontece neste domingo, dia 20.

publicidade publicidade