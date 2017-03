Esqueleto, inimigo do He-Man, dança e rebola em comercial – veja isso

Esqueleto, o vilao de ‘Mestres do Universo’, arqui-inimigo de He-Man, é a estrela do novo comercial do MoneySuperMarket.com, site de comparaçao de preços de serviços como seguros, empréstimos, hipotecas e cartoes de crédito. O filme faz parte da campanha ‘You’re So Moneysupermarket’, que mostra pessoas se sentindo “épicas” depois de terem economizado graças à utilizaçao do site. As crianças de hoje em dia podem nao ter ideia de quem sejam He-Man ou Esqueleto, diz o Creativity, mas o tema e a trilha sonora devem atrair a geraçao dos anos 80 que hoje precisa dos serviços oferecidos pelo anunciante. A criaçao é da Mother London.

