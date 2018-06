Essa embalagem de eletrodoméstico veio com a marca d’água do banco de imagens (!)

Nao, a Shutterstock nao entrou no ramo dos eletrodomésticos. O que vc está vendo nas imagens dessa nota é uma falha homérica do responsável pelo design da Hoffen, essa sim fabricante de eletrodomésticos. A embalagem do mixer da marca foi para o mercado com a marca d’água da Shutterstock (!), famoso banco de imagens de onde vieram as fotos que ilustram a caixa. A página Brief foi a 1ª a divulgar a gafe – as fotos abaixo foram tiradas em um supermercado da rede Biedronka, na Polônia. Saiu no DesignTAXI.

