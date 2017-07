Essa escova promete escovar seus dentes em 10 segundos – vc compraria?

Perto da ‘Amabrush’, as escovas de dente elétricas sao coisa do passado. Além de escovar seus dentes de forma automática, sem que vc precise usar as maos, ela termina o serviço em apenas 10 segundos – basta encaixá-la na arcada dentária, apertar um botao e esperar. De acordo com o DesignTAXI, 10 segundos podem parecer pouco, mas em comparaçao com uma escova tradicional, a Amabrush escova cada dente por muito mais tempo. Como ela faz a limpeza de todos os dentes simultaneamente, cada um é escovado por 10 segundos, e nao apenas 1,25 segundo – média de uma escova manual. A escova, que na verdade parece uma chapinha, está em fase de financiamento coletivo no Kickstarter. Sua meta era arrecadar € 50 mil euros, mas com 28 dias de campanha ainda pela frente, mais de € 300 mil já foram levantados (!). E vc, compraria uma dessas?

