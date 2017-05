Essa estátua é patrimônio cultural da humanidade, mas foi censurada pelo Facebook

O Facebook às vezes pede para se tornar motivo de chacota. Veja esse caso – a rede social censurou imagens de uma estátua de Hercules que fica no topo do Bergpark Wilhelmshöhe, em Kassel, na Alemanha. Em 2013, tanto o parque quanto a estátua foram declarados patrimônio cultural da humanidade pela UNESCO. Para o Facebook, no entanto, o monumento “nao serve”. O board de turismo do Bergpark queria usar uma foto da estátua de bronze em uma campanha publicitária para atrair mais visitantes ao local, mas a rede social rejeitou a imagem dizendo que ela violava suas políticas, já que contém cenas de nudez (!). “Nós só rimos”, disse Ute Schulte, diretor do board de turismo, relembrando que muitos nao acreditavam que o Facebook estava realmente falando sério. Mas ao invés de travar uma batalha com o site, decidiram transformar a censura em oportunidade e cobriram Hercules com um calçao de banho. Deu certo. A imagem fez sucesso nas mídias sociais e, depois de alguns dias, o Facebook voltou atrás e permitiu a inclusao de Hercules, ao natural, na campanha publicitária. Via RT.

publicidade publicidade