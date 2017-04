Essa fonte foi criada para ajudar a combater as notícias falsas – veja como

Parte da campanha #SeeAlltheAngles, a fonte ‘Typeside’ foi criada para ajudar a combater a disseminaçao de notícias falsas. Desenvolvida pela JWT de Nova Iorque em parceria com The News Literacy Project, a fonte é difícil e às vezes até quase impossível de ler. Tudo de propósito, já que os leitores precisam se afastar um pouco e pensar para conseguir processar o que está à sua frente. Exatamente como deveriam fazer com as centenas de manchetes e notícias a que sao expostos todos os dias. “Esperamos que a campanha faça as pessoas realmente tomarem tempo para ler e pensar sobre o que elas estao lendo antes de compartilharem e passarem adiante”, diz Aaron Padin, head of art and design da JWT – “Somos inundados por manchetes todos os dias, e nos tornamos uma sociedade de leitores de manchetes, entao o objetivo é dar tempo a todos para pausar e descobrir o que está escrito e usar esse aprendizado na hora de ler qualquer chamada de qualquer fonte de notícia.” A campanha traz anúncios com frases como “Veja todos os ângulos”, “Tenha uma nova perspectiva” e “Questione tudo”. Eles serao veiculados por 6 meses na mídia online e impressa, em veículos como The Wall Street Journal, Fox News, AOL e Miami Herald. Leia mais na Creativity.

