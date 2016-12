Essa ilustraçao reúne o que de melhor e de pior aconteceu em 2016

Criaçao de Niv Bavarsky, essa ilustraçao faz referência aos acontecimentos mais memoráveis – para o bem ou para o mal – do ano que está chegando ao fim. Lembra a série ’20 things’, da agência Syzygy, que de 2010 a 2014 reuniu, em uma ilustraçao, as 20 coisas que aconteceram na internet no ano que passou. A diferença é que esse desenho, inspirado na obra ‘O Jardim das Delícias Terrenas’, do artista holandês Hieronymus Bosch, nao se limita à internet, e faz referência a nada menos do que 127 acontecimentos de 2016. Quantos deles você reconhece? A lista com todas as respostas está aqui. Clique na imagem abaixo para ver em maior resoluçao. Via DesignTAXI.

publicidade publicidade