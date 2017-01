Essa meia cebola quer conseguir mais seguidores no Twitter do que Donald Trump

Conseguirá uma cebola – ou melhor, ½ cebola – alcançar mais seguidores no Twitter do que Donald Trump? Esse é o objetivo de @HalfAnOnionInABag, perfil de humor criado no microblog para provocar o presidente dos EUA e, ao mesmo tempo, tentar enfurecê-lo caso consiga ultrapassar seus 22 milhoes de seguidores. Desde seu 1º tuite, 6 dias atrás, a conta já conseguiu 639 mil seguidores – nada mau, é preciso admitir, para meia cebola dentro de um saco plástico. O AdFreak entrevistou o criador do perfil, que por enquanto prefere permanecer no anonimato e acredita que o humor é uma forma válida de mostrar resistência ao governo do republicano – leia na íntegra aqui.

What if this account that is simply half an onion in a Ziploc bag ended up with more followers than @realDonaldTrump? pic.twitter.com/D28lODPZLO — Half An Onion (@HalfOnionInABag) 20 de janeiro de 2017

