Esse app toca a playlist dos pais se o jovem for imprudente ao volante

Você completa 18 anos, recebe a chave do carro dos seus pais para dar um passeio. Até aí tudo bem – o problema é que, se você tenta mexer no celular enquanto dirige ou se você passa do limite de velocidade, a música mais embaraçosa escolhida pelos seus pais começa a tocar em volume alto. Um bom jeito de inibir seus impulsos juvenis ao volante, certo? Foi o que a Toyota também pensou ao desenvolver um novo aplicativo, Safe and Sound, que conecta o veículo ao celular do adolescente. Caso o jovem tente mexer no celular ou passe de um determinado limite de velocidade, o aplicativo ativa o Spotify e começa a tocar a playlist montada pelos pais – que pode ser recheada de músicas bregas. “Nada representa mais o medo adolescente do que nao ser visto como descolado“, diz o lema da campanha, desenvolvida pela Saatchi & Saatchi de Londres. Segundo a agência, 74% dos pais se preocupam mais com o envolvimento dos filhos num acidente de carro do que em drogas ou atividades criminosas. Notícia da Adweek.

