Esse comercial da Rolex merece um Oscar – assista aqui

Durante os intervalos do Oscar, um comercial da Rolex veiculado aqui em Lisboa nao deixou ninguém levantar da cadeira. Em 1 minuto, uma mini história com cenas clássicas do melhor do cinema. Agora uma pergunta – para quem o lindo do Marlon Brando entregou o seu Rolex?

