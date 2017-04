Esse comercial mostra como o ciclo da violência doméstica começa

Um homem, sentado ao volante, esbraveja ao celular – “Por que você me obriga a fazer isso? Você me dá nojo! Você é uma mãe terrível! Eu te odeio, você é o problema! A culpa é toda sua!”. No banco de trás, outro homem repete tudo o que ele diz. Mais um pouco e você percebe que o homem do banco traseiro virou uma criança, o que esclarece o conceito do filme – ele é na verdade o filho do abusador, que cresceu vendo seu pai maltratar sua mãe. “O que eles veem eles se tornam”, assina a campanha, criada para a Joe Torre Safe at Home Foundation. Joe Torre, lenda do beisebol norte-americano, hoje com 76 anos, cresceu num ambiente de abuso doméstico, e decidiu abrir a fundaçao para ajudar outras crianças que se sentem desamparadas e nao sabem como pedir ajuda. Saiu na Creativity.

