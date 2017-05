Esse dispositivo usa rádio do carro para alertar motoristas sobre ciclistas na pista

Para contribuir com a diminuiçao dos acidentes envolvendo ciclistas no Brasil, a agência Isobar e a BSB Fab Lab lançaram um dispositivo que alerta motoristas sobre a presença de bicicletas na via. O ‘Safety Bike Radio’ é um transmissor de rádio portátil com capacidade de interferir na frequência de uma emissora em um raio de até 30 metros, com mensagens de alerta aos condutores como “Ciclistas ao redor, mantenha uma distância segura”. As mensagens sao pré-gravadas, mas os ciclistas também podem gravar mensagens personalizadas. O projeto foi desenvolvido para a rádio mineira 98FM e já está sendo testado em Belo Horizonte e Brasília. Segundo Mateus Braga, Diretor-Executivo de Criaçao da Isobar, a expectativa é de que, em breve, o dispositivo seja usado por ciclistas de todo o país, em uma parceria com as principais emissoras de rádio brasileiras em prol da segurança no trânsito. Ainda de acordo com Braga, qualquer ciclista poderá criar o seu próprio Safety Bike Radio – basta seguir as instruçoes disponibilizadas no endereço bsbfablab.com.br/safetyradio. O custo para o desenvolvimento do dispositivo é de aproximadamente R$ 110. As instruçoes sao didáticas, simples, e o protótipo pode ser feito a partir de materiais caseiros, como uma garrafa plástica.

