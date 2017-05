Esse food truck também é um teste de visao – só pode pedir o que consegue ler

Você sabia que, além de câmeras, a Nikon também fabrica lentes de óculos? Para divulgar esse fato desconhecido por muitos, a empresa, em parceria com a agência parisiense Altmann+Pacreau, criou o ‘Vision Food Truck‘. Trata-se de um food truck em que o menu está estruturado como um teste de visao – e o cliente só pode pedir o que consegue enxergar. :-) O único prato servido é um hambúrguer, mas é preciso pedir ingrediente por ingrediente. Pao, alface e picles estao no topo, em letras grandes, enquanto o cheddar, as cebolas e a carne aparecem lá em baixo, em letras diminutas. Depois de receber o hambúrguer que conseguiram pedir, os clientes sao direcionados a um teste de visao de verdade, logo ao lado – assista ao vídeo e veja como foi. Saiu no AdFreak.

