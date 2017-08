Galaxy S5 caiu de dentro de um aviao – e sobreviveu para contar a história

Você já derrubou seu celular no chao? Dá afliçao, né? Imagine entao derrubá-lo de dentro de um aviao. Foi o que aconteceu com o Samsung Galaxy S5 de um americano, que usava o celular para filmar uma outra aeronave quando deixou o aparelho escorregar e cair de sua mao de uma altura de cerca de 300 metros, até ir parar no jardim de outra pessoa (talvez por isso nao tenha estragado por completo – imagina se cai no asfalto…). Nao só o celular nao deixou de funcionar como ainda continuou gravando. O vídeo completo, sem ediçoes, foi disponibilizado por seu primo no YouTube. Só nao há informaçoes se a tela se quebrou e se os botoes ainda funcionam. Ainda assim, impressionante. Notícia do Gizmodo.

