“Esse jornalismo nao mostra a coisa como é” – Victor, da dupla sertaneja, sobre a Globo

Em post publicado no Instagram nesse domingo, dia 02, Victor Chaves – da dupla Victor e Leo – compartilhou o comunicado que a Globo divulgou na época de seu afastamento do ‘The Voice Kids’, em fevereiro deste ano. Na ocasiao, Victor foi acusado de agressao por sua esposa e, por causa disso, foi afastado do programa infantil – decisao divulgada ao público por André Marques, apresentador do ‘The Voice Kids’. Ao contrário da versao da Globo, no entanto, Victor diz que nunca procurou a emissora pedindo para sair do programa, que “a informaçao de manter o programa como foi gravado foi mentirosa”, já que sua imagem foi editada “às claras e isso foi desrespeitoso e profano”, e que “esse jornalismo nao mostra a coisa como é”. Afirmou também que nao voltará ao programa. O post, que tem mais de 100 mil visualizaçoes, já é um dos mais acessados do perfil do cantor. Via Estadao.

