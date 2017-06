Esse mapa mostra as marcas mais valiosas do mundo, por país – confira aqui

Segundo dados da consultoria Brand Finance, depois de 5 anos, o Google desbancou a Apple como a marca mais valiosa do mundo. O valor de marca da fabricante do iPhone caiu 27%, para USD 107,1 bilhoes em 2016, enquanto o do Google subiu para USD 109,5 bilhoes. A Amazon, cujo valor de marca cresceu incríveis 53%, vem logo atrás com USD 106,4 bilhoes. O site do World Economic Forum destaca que 8 das top 10 marcas no ranking Global 500 da Brand Finance sao dos EUA, refletindo o domínio das marcas norte-americanas. E quanto ao resto do mundo? Utilizando os dados dessa mesma consultoria, o site HowMuch.net selecionou as marcas mais valiosas de determinados países e as transformou em um mapa. Repare que o tamanho de cada país reflete o valor de sua maior marca. Assim, depois do Google, a marca nacional mais valiosa é a da Coréia do Sul – a Samsung, que aparece em 6º no ranking Global 500, avaliada em USD 66,2 bilhoes. Em 3º vem o banco chinês ICBC e na sequência a Toyota, do Japao, e a BMW, da Alemanha. Se o Brasil fosse representado por sua marca mais valiosa, seria o Itaú, com valor estimado de USD 6,9 bilhoes. As top marcas da maioria dos países, aliás, valem menos do que USD 25 bilhoes. Na América Latina, a nº 1 é a mexicana Pemex, avaliada em USD 8,5 bilhoes. Na Ásia, é o conglomerado indiano Tata, que vale USD 12,9 bilhoes. Nenhuma marca africana aparece no mapa. Já as cores representam a força da marca. A dinamarquesa Lego, por exemplo, apesar de seus “modestos” USD 7,6 bilhoes, está no mesmo nível de força da gigante Google. Clique na imagem abaixo para ver em maior resoluçao. Via DesignTAXI.





