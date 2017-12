Esse pequeno YouTuber faz reviews de brinquedos – sabe qto ele ganhou em 1 ano?

Desde que Ryan tinha 3 anos de idade seus pais gravam vídeos do menino abrindo caixas de brinquedos, brincando com eles e falando sobre os produtos. Hoje, com 6 anos, o pequeno é um dos YouTubers que mais fatura no mundo (!). Ele aparece em 8º lugar na lista dos YouTubers mais bem pagos do ano, compilada pela Forbes – entre junho de 2016 e junho de 2017, Ryan arrecadou nada menos do que USD 11 milhoes. Seu canal, o ‘Ryan ToysReview’, tem 10 milhoes de assinantes. Seu vídeo mais assistido (veja abaixo), mais de 1 bilhao de views. Para muitos de seus pequenos fãs, Ryan “nao é apenas um estranho na internet. Ele é seu amigo”, diz o Washington Post, de certa forma explicando o sucesso dos vídeos do menino. Juntos, os 10 YouTubers mais bem pagos do mundo faturaram USD 127 milhoes, um aumento de 80% em relaçao ao ano anterior. Leia mais aqui.

