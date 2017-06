Esse sapo é a estrela do novo comercial do McDonald’s na Suíça – assista aqui

Criaçao da TBWA de Zurich, na Suíça, ‘The Frog’ mostra um sapinho simpático que nao mede esforços para chegar ao McDonald’s mais próximo. Quando chega lá, no entanto… – assista para descobrir. A ideia é mostrar que os suíços investem tanto tempo em sua vida profissional que nao têm tempo de aproveitar as coisas boas da vida. Eles agem como se tivessem uma “2ª vida” e deixassem tudo para depois, diz o Ads of the World. O filme faz parte da campanha de lançamento do novo posicionamento da marca no país europeu – “Enjoy the Now” – ‘Aproveite o Agora’.

