Esse site calcula a probabilidade do seu emprego ser tomado por robôs

Com medo de ser substituído por robôs no trabalho? O site ‘Will Robots Take My Job?’ calcula esse risco para você. Basta digitar a sua profissao (em inglês) e o site calcula a probabilidade de automaçao do seu emprego. Confira abaixo alguns testes que fizemos com diferentes funçoes da indústria criativa.

publicidade publicidade