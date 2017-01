Esse site facilita a vida de quem nao sabe qual cabo usar para conectar 2 aparelhos

Quem nunca precisou dar um auxílio para pais, avós ou mesmo amigos nao familiarizados com a tecnologia que nao sabem como conectar um aparelho a outro? O computador na impressora ou o celular no notebook, por exemplo? O ‘Dongle Daddy’ traz a soluçao rápida para esses e outros dilemas – basta o usuário responder que aparelho quer conectar em qual e ele indica o cabo adequado e onde deve ser conectado, com imagens e tudo. O único porém é que o site é em inglês, mas conhecimentos básicos no idioma já garantem uma navegaçao tranquila. Se você souber de algum site parecido em português, deixe sua dica nos comentários.

