Esse site transforma o Google Maps em um mundo de Lego – é o Brick Street View

Quem sempre sonhou em ver o mundo construído com pecinhas de Lego agora pode recorrer ao Brick Street View. Obra do programador sueco Einar Öberg, o site permite que você faça um tour em qualquer parte do mundo como se aquele lugar tivesse sido construído com pecinhas de montar. Em outras palavras – você se transforma num boneco de Lego navegando por um mundo feito de Lego. Precisa mais o quê? ;-) Öberg, aliás, também é o criador do Urban Jungle Street View. Dica do DesignTAXI. Todas sobre Lego no Blue Bus

