Esse teclado retrô traz de volta o toque e o barulho das máquinas de escrever

Sente saudade das máquinas de escrever? Entao esse teclado foi feito pra você. Desenvolvido para se conectar a sistemas Windows, macOS, Android e iOS, tanto sem fio como através de um cabo USB, o ‘Lofree Keyboard’ traz de volta o característico som mecânico e a sensaçao do toque das máquinas de escrever. As teclas redondas, todas removíveis, seguem o mesmo padrao do teclado ‘Apple Magic’, o que facilita a migraçao para os usuários do Mac. Outro ponto alto do teclado retrô é a combinaçao de cores em tom pastel – “porque teclados mecânicos nao precisam ser chatos”, diz a fabricante. A pré-venda do ‘Lofree Keyboard’ está programada para começar no dia 07 de março, e o preço deve variar entre USD 75 e USD 100. Dica do Design Milk.

publicidade publicidade