Esse tuite de 280 caracteres (do CEO do Twitter) é a prova de que 140 é o bastante

Olha só a ironia. Essa semana, Jack Dorsey anunciou, em um tuite, que o microblog passará a permitir mensagens de até 280 caracteres ao invés dos tradicionais 140. Nao por coincidência, o tuite do CEO tinha exatamente… 280 caracteres. O que muita gente reparou, no entanto, é que tudo o que ele disse poderia perfeitamente ter sido dito com metade do esforço. O usuário Brian Barone, por exemplo, “enxugou” o texto de Dorsey até 179 caracteres. Caitlin Kelly, editora do VICE, foi além – resumiu tudo em 139 caracteres; veja abaixo. Em resposta, Jack demonstrou aceitar as críticas e disse que ainda está se acostumando com a novidade. A grande maioria dos usuários, no entanto, nao parece nada feliz com a nova regra, que acaba com aquela que é justamente a principal marca registrada da plataforma. Com Mashable.

This is a small change, but a big move for us. 140 was an arbitrary choice based on the 160 character SMS limit. Proud of how thoughtful the team has been in solving a real problem people have when trying to tweet. And at the same time maintaining our brevity, speed, and essence! https://t.co/TuHj51MsTu — jack (@jack) 26 de setembro de 2017



Tuite original: Essa é uma pequena mudança, mas um grande passo para nós. 140 foi uma escolha arbitrária baseada no limite de 160 caracteres do SMS. Orgulhoso do quao cuidadosa foi a equipe resolvendo um problema que muitas pessoas têm quando tentam tuitar. E ao mesmo tempo mantendo nossa brevidade, velocidade e essência!



Tuite reduzido para 179 caracteres: Essa é uma pequena mudança, mas um grande passo.140 foi uma escolha arbitrária baseada no limite de 160 caracteres do SMS. Orgulhoso de como a equipe resolveu um problema mantendo nossa essência!



Tuite reduzido para 139 caracteres: Pequena mudança, grande passo. 140 foi arbitrário baseado nos limites do SMS. Orgulhoso da equipe por resolver um problema real mantendo nossa essência!



