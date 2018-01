Esses GIFs mostram os itens do menu do McDonald’s antes e depois do Photoshop

Nao tao brutais quanto a diferença entre os produtos exibidos na propaganda versus os lanches da vida real, ainda assim esses GIFs dao uma boa ideia da “maquiagem” pela qual passam os itens do menu do McDonald’s antes de virarem estrelas dos anúncios. Os GIFs foram feitos com imagens do site da rede de fast-food – o Business Insider explica que, se você observa os detalhes das fotos, há uma layer chamada ‘retouched’ (retocado). Desativar e ativar novamente essa camada revela como os produtos – já devidamente “maquiados” para a sessao fotográfica – se parecem e como eles ficaram depois da ediçao – confira abaixo. Nem as frutas escaparam. ;-) Via DesignTAXI.

