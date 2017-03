Esses outdoors mostram a mesma paisagem natural que há por trás – veja aqui

Criaçao da artista Jennifer Bolande, os outdoors da série ‘Visible Distance/Second Sight’ pretendem chamar a atençao para aquilo que muitas vezes passa despercebido pelos motoristas em meio a tanta publicidade na beira da estrada – a paisagem. Vistos do ângulo correto, os ‘anúncios’ fazem com que as imagens em larga escala das montanhas se alinhem com as montanhas de verdade ao longe, dessa forma reconectando o espaço que o retângulo do outdoor havia interrompido. As peças sao parte da exibiçao ‘Desert X’, e estao instaladas entre as estradas Gene Autry e Vista Chino, em Palm Springs, na Califórnia. Via AdFreak.

publicidade publicidade