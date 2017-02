Esses tênis já vêm sujos, gastos e remendados de fábrica – e custam USD 600

Aquele seu tênis velho e rasgado, que você já nao tem mais coragem de usar, agora está na moda. A marca Golden Goose está vendendo os ‘Distressed Superstar Sneakers’ por nada menos do que USD 600 – na cotaçao de hoje, cerca de R$ 1.900 (!). Sao vários modelos diferentes, mas todos têm em comum o aspecto desgastado e sujo. Destaque para o modelo cor de rosa, que vem com cadarços esfiapados e a sola colada com fita adesiva – e, a propósito, já está indisponível. Superou, de longe, o tênis da Adidas que vem sujo de lama. Via Mashable.

