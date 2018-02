Estátua viva ao celular – vc também é uma delas?

Imerso no mundo virtual, estátua no mundo real. O alerta é da Makers Society, avisando que “a tecnologia que era para nos dar mobilidade muitas vezes nos torna mais estáticos“. Para chamar a atençao para esse fato, encontrou pessoas totalmente absortas com o celular no mao e, na sua frente, colocou a plaquinha “Estátua viva no celular – aceita doaçoes para voltar à vida real“. ;-) Cuidado para nao se tornar uma delas…

