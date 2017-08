Esse café cobra 18% a mais se o cliente for homem – por um bom motivo

Um café em Melbourne, na Austrália, adotou uma prática curiosa – cobrar 18% a mais caso o cliente seja homem. O estabelecimento se chama Handsome Her, e sua dona, Alex O’Brien, explicou o motivo para essa alteraçao nos preços – fazer com que os homens sintam no bolso o ‘gender pay gap‘, ou seja, o fato de que as mulheres, em média, ganham menos que os homens, ainda que estejam fazendo o mesmo serviço. Segundo Alex, ela ainda nao teve reclamaçoes relacionadas à prática. “Gosto disso porque está fazendo os homens pararem e questionarem um pouquinho seus privilégios“, disse ela em entrevista ao jornal The Mirror. O dinheiro extra arrecadado com os clientes masculinos é doado para serviços de ajuda às mulheres. O número de 18% foi escolhido porque é quanto os homens ganham a mais que as mulheres na Austrália.

Would LOVE everyones thoughts on this. My friends cafe in #Brunswick, Handsom Her – is for women by women AND an has a 18% gender tax! pic.twitter.com/tVSX3PO4q8 — Paige Cardona (@paigecardona) 3 de agosto de 2017

