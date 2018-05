Estreia – novela da Globo em Artena, Montemor e agora em Portugal

A novela de ambiente medieval ‘Deus Salve o Rei’ resolveu procurar novos reinos e será exibida em Portugal, no canal Globo. A pré-estreia realizada na última 5ª feira contou com a presença do diretor artístico, Fabrício Mamberti, da produtor, Bárbara Monteiro, dos atores portugueses José Fidalgo e Ricardo Pereira, e de Johnny Massaro. Entre fotos, encontros, sotaques e muitas entrevistas, público e convidados foram reunidos numa sala de cinema em Lisboa para assistir na tela grande o 1º episódio da trama. “O nosso grande desafio era trazer para o público a época medieval. Tivemos um grande cuidado, principalmente na identidade visual deste projeto, assim como a fotografia e com o som”, revelou o diretor artístico Fabrício Mamberti – “(…) gravamos com a filarmônica de Praga e quase 130 músicas originais foram compostas para o projeto”.

Cinema pede pipoca, refrigerante e… gelados (sorvetes) que foram criados especialmente para a ocasiao, inspirados nos 2 reinos da novela – Artena (azul, à base de amêndoa) e Montemor (vermelho, com sabor de frutas vermelhas). Para completar, uma campanha multimeios será veiculada pelo país e várias açoes com os atores portugueses já estao sendo programadas. ‘Deus salve o Rei’ estreia hoje, dia 07 de maio, às 20:00, no canal Globo (disponível na posiçao 10 dos operadores MEO, NOS, NOWO e Vodafone TV, e também em HD).

