Astros do rock – como se pareceriam hoje se ainda estivessem vivos, veja aqui

Kurt Cobain, vocalista e guitarrista do Nirvana, morreu em 1994 aos 27 anos

Muitos astros do rock se foram antes do tempo – pelo menos muito antes do que seus fãs gostariam. Difícil nao parar pra pensar em quantas músicas eles ainda poderiam ter deixado, como sua obra poderia ter sido mais extensa. E porque muitos morreram tao jovens, às vezes bate a curiosidade – como eles seriam se ainda estivessem vivos? O Sachs Media Group, em parceria com a empresa de restauraçao de fotos Phojoe, resolveu acabar com essa dúvida. Com a ajuda da tecnologia, criaram fotografias que revelam como alguns dos maiores rockstars – entre eles Kurt Cobain, John Lennon, Jimi Hendrix e Janis Joplin – seriam hoje se ainda estivessem vivos, veja abaixo. Via Enpundit.

Bob Marley, morreu em 1981 aos 36 anos

John Lennon, morreu em 1980 aos 40 anos

Keith Moon, morreu em 1978 aos 32 anos

Elvis Presley, morreu em 1977 aos 42 anos

Jim Morrison, morreu em 1971 aos 27 anos

Janis Joplin, morreu em 1970 aos 27 anos

Jimi Hendrix, morreu em 1970 aos 27 anos

