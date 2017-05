Estudo aponta q ser repórter é pior do q ser lenhador – a pior profissao de 2017

Saiu na Folha de Sao Paulo – segundo estudo da consultoria CareerCast, dos Estados Unidos, repórter de jornal é a pior profissao de 2017. Além do salário, a pesquisa levou em consideraçao a expectativa de crescimento no emprego, a competitividade, o grau de estresse e os riscos à segurança pessoal. A expectativa de crescimento no emprego para repórteres é negativa, de -8%. Em 2º lugar ficaram os profissionais de rádio e TV, com uma expectativa de crescimento de -9%. Em 3º no ranking das piores profissoes, vejam só, estao os lenhadores, que nos EUA ganham praticamente o mesmo que repórteres de jornal – USD 37,5 mil por ano. Em seguida vem os militares, os trabalhadores do controle de pragas, DJs, vendedores de anúncio, bombeiros, vendedores do varejo e taxistas.

