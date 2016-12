Ex-funcionarios da falida Manchete nao foram receber pagamentos depositados

A massa falida da Bloch Editores (Manchete) tem disponíveis cerca de 700 ordens de pagamento a ex-empregados no Banco do Brasil, na agência da av Graça Aranha, 170, no Rio de Janeiro. Fazem parte de um lote que a massa falida liberou para saque no ano passado. Ninguem apareceu para receber. A noticia é do Jornalistas & Cia, ediçao desta semana. Esclarece ainda que interessados devem procurar José Carlos Jesus, presidente da Comissao de Ex-empregados da empresa, em [email protected].



