Ex-vocalista do AC/DC capota carro – saiu ileso do acidente

A hora de Brian Johnson ainda nao chegou. Ex-vocalista do AC/DC, ele sempre foi amante dos carros velozes, e diz que até sua perda parcial de audiçao foi causada por dirigir esses carros sem proteçao auricular. Entao, nao deve ser surpresa para ninguém saber que ele capotou um carro na prova Silvertone Classic, no Reino Unido, no final de semana. Mas, como algumas lendas do rock nunca morrem, ele saiu completamente ileso. As imagens do acidente sao bem impressionantes (veja abaixo). Nota do Consequence of Sound.

This is AC/DC frontman Brian Johnson and he got more than he bargained for when he drove a vintage Austin A35 at Silverstone… 🙈 pic.twitter.com/Txccejqo8O — Nick DeGroot (@ndegroot89) 29 de julho de 2017

