Fábrica de seguidores – NYTimes traz matéria especial sobre o mercado negro das mídias sociais

“Todo mundo quer ser popular online. Alguns até pagam por isso.” Assim o New York Times introduz sua matéria especial intitulada ‘The Follower Factory’ (A Fábrica de Seguidores), que mergulha no mercado negro das mídias sociais. A publicaçao aponta uma empresa norte-americana chamada Devumi como a responsável pela propriedade de mais de 3,5 milhoes de contas no Twitter – todas falsas –, que sao vendidas para celebridades, empresas e qualquer pessoa que queira parecer mais popular ou exercer alguma (falsa) influência online. Vendidas várias e várias vezes para diferentes compradores, já geraram mais de 200 milhoes de seguidores falsos (!). Pelo menos 55 mil dessas contas usam nomes, fotos e outros dados pessoais de usuários reais do Twitter, revelando um esquema de roubo de identidade social em massa. Estima-se que 15% dos usuários do Twitter – cerca de 48 milhoes – sejam bots. No Facebook o número gira na casa dos 60 milhoes. Por trás desses números esconde-se um grande perigo – “essas contas falsas (…) podem ajudar a influenciar o mercado publicitário e reformular os debates políticos. Elas podem defraudar negócios e arruinar reputaçoes. Mesmo assim, sua criaçao e venda caem em uma zona legal indefinida”, alerta o NYTimes. Twitter e Facebook proíbem a compra de seguidores, mas sites como o Devumi conduzem seus negócios abertamente. Para complicar a situaçao, as redes sociais – cujo valor de mercado está diretamente relacionado ao número de pessoas que usam seus serviços – têm suas próprias regras quanto à detecçao e eliminaçao de contas falsas. A matéria aborda o assunto com profundidade, citando celebridades que já compraram seguidores e explorando o funcionamento da “economia da influência”. A propósito – a Devumi, empresa vendedora de contas falsas citada no texto, lista um endereço de Manhattan, em Nova Iorque, como sua sede, mas o verdadeiro dono do imóvel diz que nunca alugou o espaço para a empresa. Leia na íntegra aqui.

