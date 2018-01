Faça xixi no anúncio e ganhe desconto no berço se estiver grávida ;-)

A agência sueca Åkestam Holst criou, para a IKEA, um anúncio que também funciona como um teste de gravidez. Usando tecnologia similar a dos famosos testes que mudam de cor em contato com a urina da gestante, o anúncio pede que a mulher faça xixi na área delimitada. Se ela estiver grávida, o xixi vai revelar um desconto especial em berços da loja. “Mijar nesse anúncio pode mudar a sua vida“, diz a chamada. ;-) A peça foi criada em parceria com o Mercene Labs. Saiu no AdFreak.

