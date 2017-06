Facebook admite q alcance dos posts está em queda, incentiva compra de anúncios (!)

Nao é de hoje que administradores de fanpages no Facebook vem percebendo que o alcance dos posts está em queda livre. Agora, o Facebook finalmente admite que nao se trata apenas de uma desconfiança – “Nós esperamos que a distribuiçao orgânica dos posts de uma página diminua gradualmente ao longo do tempo enquanto trabalhamos para garantir que as pessoas tenham uma experiência significativa no site”, afirma a rede social em documento obtido pelo Ad Age, enviado para parceiros da rede social no mês passado. Em 2012, quando agências reclamaram que os posts publicados por clientes estavam sendo vistos por menos fãs, o Facebook reconheceu que fez mudanças nos algoritmos mas afirmou que o alcance médio das páginas nao havia sofrido alteraçao. Também negou que a interferência tenha sido uma estratégia para estimular as marcas a gastar mais em anúncios para compensar o alcance perdido.

Mas agora, ironicamente, é exatamente isso que o Facebook sugere. No documento, intitulado ‘Generating business results on Facebook’, as empresas sao aconselhadas a considerarem a distribuiçao paga “para maximizar a entrega das mensagens no feed de notícias”. Segundo o Ad Age, o fato de que cada vez menos conteúdo das marcas deve aparecer é descrito como o resultado do aumento na competiçao por um espaço limitado, já que “o conteúdo que é elegível para ser mostrado na newsfeed está crescendo a uma taxa mais alta do que a habilidade das pessoas em consumi-lo”.

“Estamos chegando a um ponto em que, dado que as pessoas estao compartilhando mais coisas, a melhor forma de ter o seu conteúdo visto – se você é uma empresa – é pagar por isso”, afirmou um porta-voz da rede social. Leia a matéria na íntegra aqui.

