Facebook anuncia nova diretora de agências para América Latina

O Facebook anuncia hoje a chegada de Maren Lau para posiçao de nova diretora de agências para América Latina. Maren vem da empresa de marketing digital IMS, onde era sócia e atuava como CMO. Ela ajudou a expandir a operaçao da empresa na América Latina e implementar estratégias de marketing e monetizaçao para empresas globais de tecnologia. Antes, Maren também trabalhou em empresas como American Express e agências de comunicaçao como a Hill & Knowlton em Nova Iorque. No Facebook, a executiva vai liderar as equipes de relacionamento com agências de publicidade na Argentina, Brasil, Colômbia, México e Miami. Maren fica baseada em Buenos Aires e se reportará a Diego Dzodan, vice-presidente do Facebook para América Latina. Nascida em Maui, no Havaí, Lau é formada em Ciências Sociais por Harvard e tem um MBA em Marketing e Finanças pela Kellogg School of Management da Universidade Northwestern.

