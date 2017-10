Facebook ouve tudo que você está falando? Veja como é fácil acabar com a paranóia

A discussao nao é de hoje. Já no ano passado, um usuário do Reddit sugeriu que o app do Facebook ouve as conversas dos usuários para determinar quais anúncios exibir em suas timelines. Segundo ele, anúncios de pesticidas começaram a aparecer na rede social depois que ele conversou com sua namorada sobre matar uma barata. O post gerou mais de 1,700 comentários, muitos dos quais relatando experiências similares. Recentemente, uma foto revelou que Mark Zuckerberg cobre a câmera e o microfone com fita adesiva. Do notebook, nao do celular, mas mesmo assim, no melhor estilo teoria da conspiraçao, foi o suficiente para reacender o debate. Afinal, o Facebook ouve tudo que a gente fala? A rede social jura que nao – com exceçao de alguns casos específicos. No mês passado a empresa chegou a divulgar um comunicado declarando que nao – “o Facebook nao usa o microfone do seu celular para anúncios ou histórias do feed”. Confira abaixo o comunicado na íntegra.

O Facebook nao usa o microfone do seu telefone para exibir anúncios ou alterar o que você vê no News Feed. Alguns artigos recentes sugeriram que nós estávamos ouvindo as conversas das pessoas para mostrar a elas anúncios relevantes. Isso nao é verdade. Nós mostramos anúncios com base nos interesses das pessoas e em outras informaçoes do perfil – nao no que você está falando em voz alta. Apenas acessamos seu microfone se você deu a nosso app permissao e se você está ativamente usando um recurso específico que requer áudio. Isso pode incluir a gravaçao de um vídeo ou o uso de um recurso adicional que introduzimos 2 anos atrás para incluir música ou outro tipo de áudio em sua atualizaçao de status.”

Seja como for, o fato é que o Facebook tem acesso ao seu microfone – já que liberar esse acesso é um dos requisitos para fazer o download do aplicativo mobile. Portanto, se você nao se sente confortável em compartilhar seu microfone com o Facebook – mesmo que em ocasioes bem específicas – e nao quer entrar na paranóia, há uma forma bem fácil de revogar o acesso do app ao microfone. Confira logo abaixo as instruçoes para o iOS 9 e o Android Marshmallow. Com informaçoes de Quartz, Activist Post, Forbes e KTLA.

iOS 9: Ajustes > Privacidade > Microfone > Desligar o controle do ‘Microfone’ (deve ficar branco ao invés de verde)

Android Marshmallow: Configuraçoes > Dispositivo > Aplicativos > Facebook > Permissoes > Desligar o controle do ‘Microfone’ (deve ficar cinza ao invés de verde)





publicidade publicidade