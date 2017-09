Facebook proíbe posts de grupo rohingya, que sofre ‘limpeza étnica’

Enquanto a situaçao humanitária em Mianmar se agrava, o Facebook tomou uma atitude um tanto quanto polêmica – baniu as mensagens do grupo Exército da Salvaçao Arakan Rohingya (conhecido pela sigla Arsa), considerando-o uma “organizaçao perigosa” e ordenando que seus moderadores deletem qualquer conteúdo feito por ele ou que o exalte de alguma forma. As regras do Facebook proíbem mensagens de organizaçoes consideradas terroristas, e o governo de Mianmar passou a classificar o Arsa assim no final de agosto, depois que o grupo fez ataques a postos policiais. A decisao da rede social é polêmica, uma vez que a ONU declarou a açao das forças armadas do país “uma verdadeira definiçao de limpeza étnica” contra a minoria muçulmana rohingya, e que, nas mensagens postadas pelo Arsa, havia diversas denúncias de violaçao aos direitos humanos da etnia no país. Notícia do The Guardian.

