Facebook recusa anúncio de ovo de Páscoa – “conteúdo sexualmente sugestivo”

Um amigo querido faz design com competência e categoria. Neste ano, fez o projeto de apresentaçao, embalagem etc de um produto importante para o cliente, produtor de chocolate – o ovo de páscoa. Divulgou na página de seu escritório. O Facebook, logo, roboticamente, ofereceu a possibilidade de ele turbinar (impulsionar) a publicaçao. Qual nao é a surpresa quando o anúncio (no caso, uma foto) foi recusado porque “o Facebook nao permite conteúdo sexualmente sugestivo”. A princípio, concordo com a avaliaçao do meu amigo – “Ou o design que eu fiz está realmente um tesao ou o chocolate é afrodisíaco mesmo!“. ;-)

publicidade publicidade