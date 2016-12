Facebook revela nvs falhas nas métricas de anúncios – “está enlouquecendo todo mundo”

É a 3ª vez desde novembro que o Facebook revela erros nas métricas nas quais os anunciantes da rede social confiam para planejar ou analisar suas campanhas. Dessa vez, diz que encontrou um erro na contagem de curtidas e compartilhamentos nos posts. Antes, descobriu que estava inflando o tempo de visualizaçao de vídeos e superestimou a quantidade de pessoas que visitavam as páginas das marcas mensalmente. Todos esses erros estao deixando muita gente da publicidade de cabelo em pé – eles dizem que o Facebook nao fez nada ‘nefasto’, mas que esses problemas acabam com a confiança. “Está enlouquecendo todo mundo”, disse ao Ad Age um executivo da publicidade que preferiu se manter anônimo pela relaçao próxima com o Facebook. “É difícil explicar para os clientes.” Enquanto isso, o Facebook promete melhorar – diz que vai mudar a forma como estima o tamanho da potencial audiência para novas campanhas e também a maneira como apresenta o número de reaçoes para vídeos ao vivo, entre outras açoes. Leia mais a respeito dessas alteraçoes em post no blog no Facebook.

