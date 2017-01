Facebook testa 3 métodos para combater notícias falsas na Alemanha

A disseminaçao de notícias falsas parece mesmo ser a maior atual dor de cabeça do Facebook. Na Alemanha, onde notícias falsas tem se espalhado já meses antes das eleiçoes legislativas, que ocorrem em setembro, a rede social está testando 3 métodos para combatê-las – permitir que os usuários denunciem uma publicaçao como falsa; inserir um banner que identifique as histórias falsas como tal; e impedir que sites que publicam notícias falsas no Facebook anunciem no site. Via Fast Company. | Ilustraçao: Oliver Munday; Fotografia: Kevkhiev Yury/Alamy, via The New Yorker

