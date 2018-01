Facebook usa mesma tática de traficantes para manter usuários viciados, diz site

Na semana passada, o Facebook anunciou mais uma alteraçao em seu News Feed – a partir de agora, os usuários verao mais posts de familiares e amigos, e menos conteúdo de empresas e sites de mídia. Com a iniciativa, é bem provável que o uso e a receita do Facebook caiam – Wall Street já refletiu a mudança com uma queda de 5% nas açoes da rede social. Para o Quartz, um sinal de que o Facebook está em uma espécie de crise. Em novembro do ano passado, Sean Parker, ex-presidente da rede social, disse que o site “explora a psicologia humana” e “sabe-se lá o que está fazendo com o cérebro de nossas crianças”. Em algum momento você já nao se sentiu como que viciado, rolando o News Feed sem parar, em modo quase automático? Pois é. Ainda segundo o Quartz, essa nova mudança foi cuidadosamente pensada – o Facebook percebeu que usuários que abandonam as redes sociais provavelmente nao retornam, mas diminuir a dose da sua “droga” (cortando ou reduzindo drasticamente a quantidade de notícias publicadas, por exemplo) pode fazer com que os “viciados” fiquem online por mais tempo, em busca daquele rolar incessante. Para o traficante, diminuir o fornecimento também é muito mais interessante do que a eventual overdose e morte de seus usuários. Em termos “Facebookianos”, a morte significa a saída definitiva da rede social, o que antecederia a morte da rede social em si. Leia mais aqui e também a análise do The Atlantic sobre a decisao do Facebook de alterar o Newsfeed.

publicidade publicidade