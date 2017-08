‘Fadinho’ do SBT invade agências de publicidade atrás de grandes comerciais

Ele é um personagem do ‘Melhor Comercial do Brasil’… mas nao foi veiculado no SBT e acabou esquecido. Esse é o ‘Fadinho’, que invadiu as agências de publicidade do país atrás de outros possíveis grandes comerciais, para lembrá-los de que precisam anunciar no canal do ‘patrao’ Silvio Santos. A açao para divulgar a 7ª ediçao do prêmio O Melhor Comercial do Brasil e a 3ª ediçao de O Melhor Comercial Regional do Brasil foi desenvolvida pela Publicis Brasil e pela Giusti Comunicaçao. O Fadinho é só a expressao da frustraçao de ter chegado ‘quase lá’ ;-) Notícia do Portal Comunique-se.

