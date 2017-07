‘Fadinho’ personifica o comercial frustrado em campanha para ‘O Melhor Comercial do Brasil’

Para divulgar a 7ª ediçao do prêmio ‘O Melhor Comercial do Brasil’, que reconhecerá o comercial mais criativo veiculado no SBT ao longo de 2017, a emissora lança campanha que brinca com a frustaçao de um filme publicitário que poderia ter sido o grande vencedor, mas perdeu sua chance por conta do deslize da agência de nao veiculá-lo no SBT. Personificado por um “fadinho”, o filme lamenta de maneira cômica o seu triste destino, de ser uma “big idea” que quase chegou lá. Com narrativa em 1ª pessoa, o comercial se compara a outros grandes feitos da humanidade, como a criaçao do universo, mas diz que, por uma burocracia da agência, acabou sendo uma ideia esquecida na “Terra do Nunca”. A campanha é criaçao da Publicis Brasil e da Giusti Comunicaçao.

publicidade publicidade