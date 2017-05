Fake news? Anatel acusada de divulgar dados fictícios de TV por assinatura

Quem faz a denúncia é o Notícias da TV, em matéria exclusiva. Segundo o site, a Anatel divulga dados fictícios sobre o número de assinantes da TV paga, que sao reproduzidos por centenas de veículos brasileiros e assim acabam virando “verdade”. Explica-se – “Todos os meses, a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicaçoes) divulga um informe sobre o total de assinantes de TV paga no país. No final de abril, por exemplo, contou que o setor perdeu 9.989 clientes em março. O banco de dados online da agência, no entanto, mostra outra realidade: há 2 meses, ao invés da queda, o mercado teve um espetacular crescimento de 268.094 assinantes, graças a uma notificaçao extemporânea da Sky.” Entre as discrepâncias estao o “milagre” da Sky de acrescentar 278.133 clientes no mês de março, sendo que perdeu 190.640 assinantes em 2016. Ou os dados sobre a cidade de Juquitiba, na Grande Sao Paulo, que chegou, supostamente, a ter 39.269 assinantes – para uma populaçao de 30.837 habitantes. Nos últimos 8 meses, apenas uma única vez, em dezembro de 2016, a Anatel divulgou os mesmos números informados pelas operadoras. Nos outros meses, as diferenças foram de 535 aos quase 270 mil assinantes de março passado. Ainda segundo o Notícias da TV, a agência reconhece a existência de problemas, e diz que as variaçoes ocorrem “porque seu banco de dados, composto por planilhas FTP, é alimentado pelas próprias operadoras de TV paga. Sao elas quem atualizam as informaçoes. E, quase todo mês, há atualizaçoes após a divulgaçao do informe da Anatel.” Leia na íntegra aqui.

