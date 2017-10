‘Fake news’ reforçam confiança em veículos de imprensa já consolidados

O estudo global ‘Trust In News‘, da Kantar, sobre confiança nas notícias, constatou que a reputaçao dos veículos já consolidados de mídias impressas e canais de TV e rádio provou ser mais resistente que a de plataformas digitais e de veículos de notícias exclusivamente online. O público continua a acreditar que o jornalismo é crucial para a saúde da democracia, mas tornou-se mais cético. Isso pode ser percebido especialmente no Brasil e nos EUA, onde uma porcentagem significativa da populaçao acredita que ‘fake news’ afetaram decisoes políticas e os resultados das últimas eleiçoes – no Brasil, 69% acreditam que notícias falsas tiveram impacto político, e nos EUA, 47%. As revistas impressas sao consideradas as fontes de notícias mais confiáveis, seguidas de perto pelos jornais impressos e noticiários de TV e rádio. Veículos de notícias exclusivamente online sao considerados confiáveis por metade da populaçao. Ao mesmo tempo, 44% dos entrevistados acreditam que as audiências têm a responsabilidade de combater as ‘fake news’. A pesquisa ‘Trust In News‘ da Kantar entrevistou amostras representativas de 2 mil pessoas no Brasil, França, Reino Unido e EUA. Leia mais aqui.

publicidade publicidade