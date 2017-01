Falando a mesma linguagem – programa de TV imita Trump à perfeiçao

Esse vídeo, criaçao do programa satírico Zondag met Lubach, da Holanda, finge ser um vídeo oficial do governo da Holanda fazendo uma breve introduçao do país a Donald Trump. A graça toda é que a sátira é narrada imitando a voz e o jeito característico de falar do recém empossando presidente dos EUA. Além de tirar sarro de Trump e sua proposta de governo, o clipe também faz piada dos próprios holandeses, dos espanhóis, dos dinamarqueses, alemaes, entre outros. No fim das contas, o vídeo é também é uma forma de abordar, de forma bem humorada, a preocupaçao que vários países da Europa têm com a nova política da “América em 1º lugar” – sugere entao, já que nao há outro jeito, a “Holanda em 2º”. ;-) Dica: pule direto para os 39 segundos. Via AdFreak.

publicidade publicidade