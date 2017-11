Falar com o crush sobre guacamole aumenta suas chances no Tinder

A comida mais romântica que existe é o guacamole. É o que parece apontar uma pesquisa do site Zoosk, especializado em namoro online. A equipe do site analisou 3,7 milhoes de perfis e mais de 364 milhoes de 1as mensagens enviadas pelos usuários para descobrir o que funciona e o que nao funciona na paquera se o assunto for comida. E o guacamole foi o grande campeao – a mera mençao dessa deliciosa iguaria aumenta em 144% a chance de você receber uma mensagem de volta da outra pessoa. Falar sobre chocolate e batatas também funciona. Mas existem as comidas que causam o efeito contrário – falar sobre frango frito diminui em 15% as chances de você ser respondido; falar sobre inhame, entao, diminui em 70% (!). Nota do UPROXX.

