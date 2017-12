Faltou revisao – jornal foi impresso com instruçoes de ediçao na capa

Nessa 4ª feira, dia 06, o Cambridge News chegou às maos de seus leitores com uma falha homérica. No lugar da manchete da capa, a frase – “Título de fonte 100 aqui”. Logo embaixo, em letras menores – “Isso é um trecho de duas linhas com uma referência para uma página aqui”. David Bartlett, editor-chefe da publicaçao, pediu desculpas pela falha – “Quero sinceramente pedir desculpas aos nossos leitores por esse erro que aconteceu devido a um problema técnico. Ainda estamos investigando como isso aconteceu e queremos que nossos leitores saibam que levamos isso a sério.” O Twitter, é claro, foi à loucura – veja alguns tuites abaixo. Teve gente que chamou o exemplar de “clássico do futuro” e quem tenha admitido ter comprado a ediçao apenas por causa da gafe. ;-) Saiu no DesignTAXI.

We would like to apologise sincerely for the technical problem that caused the main headline to not appear on the Cambridge edition, although the correct one was printed on the Cambourne News — Cambridge News (@CambridgeNewsUK) 6 de dezembro de 2017

Just bought my copy of this future classic. Amazing. pic.twitter.com/uQj7hBhCPm — Dominick Reed (@IDrinkLeadPaint) 6 de dezembro de 2017

I’ve never seen so many people in the shop all buying @CambridgeNewsUK (and smiling about it)… Who says newsprint is dead? https://t.co/OPKrM0GHbJ — Sam (@smithsam) 6 de dezembro de 2017

Well to be fair, this got me out of my seat and to the newsagents to buy a copy, so it’s not all bad… pic.twitter.com/WskAfVLRL0 — sookio (@sookio) 6 de dezembro de 2017

publicidade publicidade